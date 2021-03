Jovem descobre gravidez ao entrar em trabalho de parto e procurar postinho reclamando de ‘cólicas’

A enfermeira Vânia Mota contou um pouco sobre como foi o atendimento. “Ela dizia que as dores eram fortes. Notei que ela estava com abdômen baixo e perdendo líquido, a examinei e já consegui ter certeza. Então a informei que ela estava grávida e as dores eram contrações do trabalho de parto. Ela reagiu com surpresa, mas na verdade foi para todo mundo porque o bebê já estava vindo”.