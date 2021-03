Jovem é morto com um tiro no peito no ramal da Zezé, no bairro Belo Jardim 2

O jovem Felipe Asaf Souza Nascimento, 18 anos, foi morto com um tiro no peito, na noite desta sexta-feira (26), no Ramal da Zezé, próximo a beiro do Rio, no bairro Belo Jardim 2, na região Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, foram acionados via Ciosp para um atendimento por disparos de arma de fogo na região do Belo Jardim 2, quando passavam pelo local acabaram vendo Felipe jogado as margens do Ramal já sem vida e com um tiro no peito.

Populares também acionaram o SAMU, mas a vítima não resistiu ao ferimento e morreu antes de receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para a realização de exames.

A Polícia Militar tentou procurar pelos autores do crime, mas ninguém foi encontrado. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Um morador que pediu para não ser identificado, disse que antes de morrer, Felipe recebeu uma ligação e não mais voltou pra casa com vida. Na ligação, pediram para que o jovem fosse até a saída do Ramal, onde foi encontrado morto.

