Jovem mata ex-cunhado com tiro de escopeta na cabeça em Rio Branco

João Moreira Neto, de 58 anos, foi morto com um tiro na cabeça na noite desta segunda-feira (8), na Comunidade Santa Fé, no Ramal do Rodo, na região do Amapá, em Rio Branco.

Segunda informação da polícia, João estava jantando com a esposa e o ex-cunhado, identificado como Orlando Maciel Maceno, 25 anos, na própria residência. Após a refeição, Orlando foi para uma casa que fica nos fundos da residência do casal.

A vítima teria se aproximado da casa para ver como estava Orlando, e quando entrou no local, foi surpreendido com tiro de escopeta calibre 16 na cabeça.

Vizinhos ouviram o barulho de tiro e ligaram para a Polícia Militar, que esteve no local e encontrou João Moreira já sem vida. Os PMs do 2º Batalhão descobriram que Orlando, após matar a vítima, continuou agindo normalmente pelo local, tentando não levantar suspeita de que era autor do crime.

Os militares ainda encontraram, escondidas em uma área de mata próxima da casa, 3 armas de fabricação caseira, um simulacro (arma de brinquedo) de pistola e 17 munições de vários calibres. A escopeta utilizada por Orlando para matar a vítima foi encontrada dentro de um açude.

Segundo moradores da comunidade, a região estava sofrendo com muitos roubos e Orlando teria fabricado várias escopetas para tentar matar os assaltantes. Ainda segundo informações, o acusado teve a propriedade assaltada duas vezes na semana passada. De acordo com os moradores, Orlando também é conhecido por arrumar confusões e ser desequilibrado.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede.

A Polícia Militar, deu voz de prisão ao acusado Orlando, que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes. Ele responderá por homicídio.

