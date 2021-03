Jovem que perdeu o pai há 30 dias morre vítima de Covid-19 no Juruá

Admiradora incondicional do pai, o comerciante José Oliveira (conhecido por Côco), que faleceu vítima da Covid, a jovem Janaína Souza, postava em sua página do Facebook o pesar pelo falecimento do pai no dia 18 de fevereiro.

Depois de contrair o vírus, ela que não chegou aos 30 anos, que seriam completados em maio próximo foi internada no Hospital de Campanha e na tarde desta terça-feira (23) não resistiu e faleceu.

Depois de internada na clínica médica ela lutou durante 20 dias pela vida, 12 dos quais na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), intubada.

Auxiliar de Contabilidade na empresa Prisma Contabilidade há vários anos Janaína concluiu o curso de Contabilidade no Instituto de Educação Ciência e Tecnologia do Vale do Juruá (Ieval).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários