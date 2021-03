Jovem que trocou B13 por CV é torturado, decapitado e encontrado em mata no Belo Jardim

O jovem Samuel Conceição da Silva, de 18 anos, foi sequestro e teve as mãos amarradas para trás, em seguida foi torturado e depois decapitado na manhã desta quarta-feira (3), em uma área de mata na Travessa Divino no Ramal da Zezé, no bairro Belo Jardim, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, populares que passavam pelo local acharam o corpo do jovem e ligaram para a Polícia Militar que foi no lugar e acabaram verificando a veracidade da informação. Ao chegarem na área de mata, viram Samuel caído com mãos amarradas e sinais de espancamento e decapitado.

Ainda segundo informações da polícia, Samuel pertencia à facção Bonde dos 13, mas acabou indo morar no município de Cruzeiro do Sul e “rasgou a camisa” (expressão usada para quem troca de facção criminosa), e foi participar da facção rival Comando Vermelho. Depois de alguns meses retornou e foi morar com a mãe dele no Ramal da Zezé. Com 4 dias que estava na região, foi sequestrado de dentro da casa e foi levado para a área de mata e condenado pelo Tribunal do Crime a morte, por traição.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia criminal, que confirmou que a vítima foi morta por decapitação ainda vivo. O corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede.

Nenhum suspeito foi preso pela polícia até o momento. O caso vai ser investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

