Jovem se transforma após ser chamado de ‘feio’ em entrevista de emprego

O vietnamita Đỗ Quyền, de 26 anos, viralizou no TikTok após compartilhar nas redes sociais imagens dele antes e depois de passar por nove cirurgias plásticas. De acordo com o jovem, ele decidiu passar pelos procedimentos estéticos após ser ridicularizado durante uma entrevista de emprego por causa de sua aparência. As informações são do jornal Daily Star.

“Fui ridicularizado e insultado por ter um rosto nada atraente. Estava determinado a não deixar isso acontecer novamente”, explicou.

Foto: reprodução

