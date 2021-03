Trio fortemente armado invade casa e mata jovem com 10 tiros na Baixada da Sobral

O jovem Felipe Assunção de Lima, foi morto com dez tiros na manhã desta quarta-feira (31), após ter a própria residência invadida por criminosos na Rua 26 de julho, no bairro Boa União, região da Baixada da Sobral ,em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, três criminosos fortemente armados chegaram no local em um veículo HB20 de cor branco, pularam o muro e arrombaram a porta. Dentro da casa, os bandidos se aproximaram de Felipe e dispararam 10 tiros, que atingiu várias partes do corpo do jovem. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A vítima não resistiu ao ferimento e morreu antes de receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para a realização de exames.

A Polícia Militar tentou procurar pelos autores do crime, mas ninguém foi encontrado. Ainda segundo informações da polícia, essa execução seria mais um capítulo da guerra entre facções criminosas.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

