Juíza nega pedido de advogado para ser o “Superman brasileiro”

O advogado Aldebaran Luiz Von Holleben, morador de Ponta Grossa (PR), teve um pedido singular negado pela juíza Erika Watanabe, do Tribunal de Justiça do Paraná. Ele havia entrado na Justiça para obter reconhecimento nacional como “Superman brasileiro” e, além disso, propôs processar a Warner Bros e o Clube de Regatas Flamengo.

Para Von Holleben, uma situação passada, durante a infância, o caracteriza como o herói no Brasil. Ao júri, o advogado apresentou dois retratos utilizando um tênis do Superman e a camisa oficial do Flamengo. No entanto, o pedido foi considerado, pela juíza, desnecessário e sem utilidade.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Foto: reprodução

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários