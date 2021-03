Juliette defende Carla: “Saio, mas não abandono mulher vulnerável”

Gilberto voltou a criticar Juliette por ter demonstrado apoio a Carla Diaz, dizendo que estava do lado dela. Em conversa num dos quartos do BBB21, a advogada voltou a explicar que não poderia abandonar a sister.

“Ela podia estar toda errada que eu não podia abandoná-la. Ela olhava com olhar de socorro. Eu, como mulher, ia virar as costas para uma mulher só porque ela podia estar errada? (…) Vou estar com ela, se depois ela estiver errada eu vou pelo menos acolher a dor dela. Não me arrependo um pingo. Eu morro, saio desse programa, mas não abandono uma mulher quando ela esta vulnerável. Pode votar em mim por causa disso”, desabafou Juliette.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários