Justiça italiana revela teor de condenação ao jogador Robinho: ‘desprezo pela vítima’

A Justiça italiana revelou, nesta terça-feira 9, o teor da sentença que condenou a nove anos de prisão o atacante Robinho pelo crime de estupro cometido em 2013 em uma boate, em Milão.

A Corte de Apelo de Milão, equivalente ao Supremo Tribunal Federal no Brasil, entendeu que a condenação deveria ser mantida dado o desprezo do acusado pela vítima, que os juízes concluíram diante de mensagens enviadas por Robinho comentando o caso, e também pela tentativa de enganar as investigações, com apresentação de versões falsas.

FOTO: IVAN STORTI/SANTOS FC

