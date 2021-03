Léo é diagnosticado com covid-19 e desfalca o São Paulo

O jogador está em isolamento e sob os cuidados do departamento médico do clube

O lateral-esquerdo Léo foi diagnosticado com covid-19 após exames realizados no CT da Barra Funda pelo São Paulo. Ele apresentou sintomas de gripe e logo foi afastado. O jogador está em isolamento e sob os cuidados do departamento médico do clube.

Léo vinha sendo utilizado na linha de três zagueiros desde a chegada do treinador argentino Hernán Crespo. O defensor aumenta a lista de casos detectados por covid-19 no São Paulo. Além dele, Hernanes, Toró e Tchê Tchê também contraíram a doença.

