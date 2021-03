Lockdown nos fins de semana é decretado pela prefeitura de Senador Guiomard

A prefeitura de Senador Guiomard, comandada pela prefeita Rosana Gomes (Progressistas) decretou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) da última quinta-feira (5), medidas restritivas, excepcionais e temporárias para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Dentre as medidas, está a Implantação do lockdown aos finais de semana.

Durante os sábados, domingos, feriados e pontos facultativos em todo o território do município, como medida excepcional e temporária está proibido o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais.

Entre as exceções, está o funcionamento das farmácias e dos hospitais; dos postos de gasolina, exclusivamente para fins de abastecimento de veículos oficiais das áreas da saúde e da segurança pública, assim como de veículos que estejam a serviço de concessionárias de serviços públicos essenciais.

Os serviços de funerárias, dos restaurantes, lanchonetes, supermercados e similares, devem funcionar exclusivamente para fins de delivery, sendo vedado qualquer tipo de atendimento presencial ao público, inclusive na modalidade drive-thru e congêneres.

Gomes determinou que está proibida a ocupação e a permanência de pessoas em espaços públicos destinados à recreação e ao lazer, em qualquer número.



