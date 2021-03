“Lugar de corrupto, bandido e ladrão é na cadeia”, dispara Duarte sobre ex-presidente Lula

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) se manifestou na sessão remota desta terça-feira (9), da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), contra a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou todas as condenações impostas pela Justiça Federal do Paraná ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato.

“Lugar de corrupto, bandido e ladrão, como Luiz Inácio Lula da Silva é na cadeia”, disparou.

Além do ataque ao ex-presidente, Duarte, que presidente a Comissão Especial de Acompanhamento das Ações de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 fez questão de comentar as agendas que foram realizadas na semana passada, nos municípios de Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

Segundo ele, as estruturas de saúde em Manoel Urbano e Feijó, são críticas. “É o caos. Eu tô com coronavírus e quando me recordo da situação dos hospitais do interior, eu fico ainda mais triste. A sala do Pronto Socorro de Manoel Urbano é mofo puro. O atendimento no hospital de Feijó é uma vergonha”, disse.

