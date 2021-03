Lutadora brasileira ganha patrocínio de fabricante de Canabidiol

Livinha Souza lutará contra compatriota no UFC neste sábado (6/3) e tem posicionamento a favor da legalização da maconha no Brasil

A brasileira Livinha Souza entrará no octógono deste sábado (6/3) para enfrentar a compatriota Amanda Lemos no UFC 259. Com 14 vitórias no MMA, a lutadora tem presença muito ativa nas redes sociais e frequentemente se posiciona sobre assuntos polêmicos no Brasil, como a legalização da maconha. Posicionamento que rendeu à brasileira um patrocínio inédito de uma fabricante de canabidiol.

Livinha fechou acordo com a USA Hemp Brasil, empresa que se especializou em trazer o CBD ao Brasil. Os produtos da empresa serão importados e destinados à brasileira através do projeto “Atleta Cannabis”.

