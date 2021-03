Mãe da ex-prefeita Toinha Vieira morre na madrugada desta segunda-feira

A ex-prefeita Toinha Vieira, um dos ícones da política senamadureirense, perdeu sua mãe, dona Amália Alves, de 92 anos, na madrugada desta segunda-feira (8).

Dona Amália estava em Rio Branco há mais de um mês tratando de vários problemas de saúde. Ela teve que amputar a perna direita há cerca de 15 dias, no Pronto Socorro de Rio Branco.

Após a complicada cirurgia, ela foi transferida para a Fundação Hospitalar do Acre, onde faleceu nesta madrugada.

Dona Amália, que era casa com Raimundo Messias, de 86 anos, nasceu e cresceu no seringal Remanso, no rio Purus, onde trabalhou muito na extração de castanha e na agricultura para criar seis filhos. Ela era mãe de duas mulheres e quatro homens. Uma de suas filhas faleceu há cerca de 15 anos, fincando somente a ex-prefeita Toinha Vieira e mais cinco irmãos.

A veterana do Purus era uma das joias mais preciosas de Toinha Vieira, que cuidava dela há anos. “Todos os dias a Toinha estava com a mãe, sempre cuidando dela com muito carinho. Infelizmente dona Amália não resistiu às complicações da cirurgia e foi encontrar com Deus”, disse o ex-vereador Célio Teixeira ao ContilNet.

Muito abatido, o ex-deputado José Vieira, esposo de Toinha, disse que a sogra sempre foi como uma mãe para ele. “Umas das melhores pessoas que conheci. Sei que Deus já está cuidando bem dela”, pontua Vieira.

