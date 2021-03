Mãe de recém-nascida achada morta pelo pai é encontrada pela polícia em Rio Branco

A bebê, de aproximadamente 24 dias, foi encontrada morta no quarto da casa logo após ser amamentada. Segundo informações do pai da criança, a mãe da menina pediu para ele olhar a bebê e em seguida saiu rapidamente de casa sem dizer para onde iria. Ao chegar no cômodo, o pai da criança viu que a menina não se mexia e já estava morta. Após constatar a morte, o pai correu para frente da residência e viu mãe da criança correndo desesperada pela rua.

Conforme o IML, o laudo cadavérico feito pelo legista que determina a causa da morte deve ficar pronto em um prazo de 30 dias.