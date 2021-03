Mãe do Padre Fábio de Melo é intubada: “Inflamação está bastante severa”

A mãe do religioso está internada com Covid-19 desde o dia 15 de março

O Padre Fábio de Melo contou na noite deste domingo (21), em sua página do Instagram, que a sua mãe, Dona Ana Maria, está na UTI e intubada.

“A minha mãe continua em sua luta, bravamente. Resistindo, suportando. Ontem ela precisou entrar na respiração artificial. No primeiro momento isso me desolou muito. Parece que a gente encara isso como uma sentença de morte. Mas não. Hoje, mais lúcido, mais tranquilo, eu sei que é o melhor para ela. Para que o organismo descanse, para que ela possa ter mais forças para se recuperar contra a inflamação nos pulmões, que está bastante severa”, disse ele.

“Os médicos disseram que estão muito confiantes, nós também. E eu gostaria de viver este momento do mesmo jeito que a minha mãe sempre viveu todas as dificuldades que ela passou: Entregando tudo nas mãos de Deus e confiando nele. Foi assim que ela me ensinou a viver, e eu não poderia reagir diferente.”

“Quando fiz a minha oração de manhã, Deus me disse: ‘Meu filho, alegre-se. O que você está podendo fazer por sua mãe, muitos filhos não podem’. E isso está me consolando, gente. Saber que ela está sendo bem cuidada, que nós estamos dando a ela a oportunidade de sair disso. Porque lamentavelmente muitas pessoas neste momento infelizmente não podem”, ressaltou o religioso.

