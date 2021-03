Mãe é detida por impedir prisão do filho e ameaçar policiais com faca

O caso aconteceu no bairro Areal da Floresta, Rua da Paz, na zona Sul da capital de Rondônia

Uma mulher de 39 anos foi presa na noite de segunda-feira (29) ao impedir a prisão do filho e com uma faca ameaçar policiais militares do 9° Batalhão.

O caso aconteceu no bairro Areal da Floresta, Rua da Paz, na zona Sul da capital de Rondônia. Os militares disseram que faziam ronda de rotina e em determinado momento viram um suspeito em uma motocicleta Honda Titan.

Ao notar a presença da viatura, o acusado saiu em fuga por várias ruas daquele bairro até chegar na residência dele na Rua da Paz. O jovem abandonou a moto e entrou de uma vez na residência.

Como ele estava em flagrante do crime de direção perigosa, os policiais tentaram entrar na casa, mas foram impedidos pela mãe do acusado. Ela armada com uma faca afirmava que ninguém ia entrar na residência.

Quando os policiais conseguiram prendê-la por crime de ameaça, o filho dela já havia conseguido fugir pelos fundos da casa.

Os policiais em seguida receberam informações de que o acusado de 19 anos era apenado monitorado por tornozeleira eletrônica e estava fora de rota.

A equipe policial ainda tentou localizar o acusado, mas possivelmente ele teria colocado papel alumínio no equipamento para não ser rastreado.

A mãe dele foi apresentada na Central de Flagrantes e a motocicleta usada na fuga apreendida por conta do crime de direção perigosa.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários