Mais de 5 mil doses da Coronavac chegam ao Acre em voo da Tam

Na tarde desta quarta-feira (3) o governo do Estado recebeu do Ministério da Saúde cerca de 5.200 doses de vacinas que combatem o novo coronavírus. O voo da Latam desembarcou às 13h45 minutos no Aeroporto de Rio Branco.

O lote de vacinas contra Covid-19 é da Coronavac, fornecida pelo Instituto Butantã, de São Paulo, em parceria com a Cinovac, da China. De acordo com o Plano Nacional de Imunização, as vacinas serão destinadas aos idosos e profissionais da Saúde.

Os imunizantes serão distribuídos aos municípios, proporcionalmente, ainda nesta quarta-feira (3).

