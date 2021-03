“Mais PT do que o Gladson não existe”, diz prefeito de Sena Madureira, em áudio

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), afirmou em áudio que “mais PT do que o Gladson não existe”. De acordo com o portal Yaco News, o material foi enviado a um internauta em um grupo de Whatsapp.

OUÇA

No áudio, ele interpela um usuário da rede que estaria criticando o senador Sérgio Petecão (PSD). “Bora sair desse negócio de bater nesse homem. Esse homem vai ser nosso governador. O que mais nós quer no Acre hoje. O futuro do Acre”.

“PT não existe mais não. Mais PT do que o Gladson não existe não. Fique tranquilo. Vamos maneirar”, finaliza o gestor, que há meses vem se desentendendo com o governador do Acre e que provavelmente terá Petecão como seu candidato em 2022, caso este se candidate.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários