Marcia Abreu traz os aniversariantes da semana e novidades imperdíveis; confira

CONSUMIDOR

Nova FaceClean aproveita a semana do consumidor e oferece pacotes corporais com desconto de 15%. E, fechando o pacote com 10 sessões, você ainda ganha uma sessão de brinde. Os benefícios dos pacotes são inegáveis. Vem para Nova Face Clean! Agende seu horário pelos ns. 98412-7676 e 3227-7470.

NIVER

Professora Norma Tinôco comemora sua nova idade, hoje, ao lado da família. No registro, Norma com o maridão Ilimany Lima Suares, a filha Mayra Martinello e as netas Lívia e Rafaela.

VIA VERDE

Nosso Via Verde Shopping, em tempos difíceis devido a pandemia do novo coronavírus, cumpre fidedignamente todas as exigências necessárias, sempre com a preocupação de manter o bom relacionamento com lojistas e clientes. Parabéns.

JOCELY

Apresentadora e colunista social Jocely Abreu, aniversariante da quarta, 17, ganhou bolo surpresa, tudo organizado pelo marido, Wilian Crespo e a filha Maria Valentina.

VACINAÇÃO EM MASSA

Ontem, 17, bancada federal do Estado, protocolou ofício no Congresso Nacional, solicitando a vacinação em massa para a população do nosso Estado.

# Pandemia com o sistema público e privado colapsados, enchentes, o que agravou a situação de emergência, levou a bancada federal a buscar intervenção federal. Certíssimos!

MOISES

Colunista social Moises Alencastro que, também trocou de idade dia 17, foi surpreendido com uma carreata de “parabéns pra você” dos amigos, com direito a bolo, tudo organizado pela amiga Claudia Souza.

NIVER

Parabéns, saúde e muitas alegrias à Helena Nogueira Ribeiro, que completou anos nesta terça, 16. Felicidades!

O BOTICÁRIO

Muito bacana a prorrogação das promoções da Semana do Consumidor do O Boticário. Agora, os clientes tem até o dia 28 de março para aproveitar e se deliciar com descontos nos itens de maquiagem, de perfumaria e cuidados pessoais. E, mais! Não precisa nem sair de casa. Você pode solicitar tudo, através do WhatsApp. Se liga! E, ainda tem mimo e frete grátis para compras acima de R$120,00 para quem faz as compras pelo site.

