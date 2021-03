Março de 2021 é o mês com mais mortes na história do Brasil; 1/3 delas por covid

Pela primeira vez na história, o Brasil superou a marca de 140 mil mortes em um único mês. Apesar dos dados ainda serem parciais e a poucos dias de seu encerramento, março de 2021 já registra o recorde de óbitos do país.

Segundo os dados dos cartórios de registro civil, março já contava, até ontem, com 140.978 certidões de óbito emitidas, superando o recorde até então de julho de 2020, quando foram 139.658 mortes. Os dados dos cartórios são reunidos desde 2016.

Historicamente, julho é mês que registra o maior número de óbitos no país, segundo dados do Ministério da Saúde. Isso ocorre porque o mês acumula mais casos de doenças respiratórias durante o inverno brasileiro. As informações do Datasus, do ministério, são organizadas desde 1979.

