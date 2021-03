Marina Ruy Barbosa se encontra com deputado desde quando ainda era casada

Atriz se encontrava com Guilherme Mussi no escritório do também advogado na capital paulista quando ainda casada com o ex

O que as paredes do escritório do deputado federal Guilherme Mussi, localizado na Rua Amauri, no Itaim Bibi, área nobre de São Paulo, não podem falar, esta coluna de apenas seis leitores conta. Como já antecipado por esta colunista, Marina Ruy Barbosa vive atualmente um relacionamento às escondidas com o político . Mas o que ninguém sabe, e nós contamos agora, é que a relação, pasmem, está vivíssima desde meados do ano passado, quando a atriz começou a frequentar o escritório do também advogado, ainda casada com seu ex-marido, Alexandre Negrão, que na ocasião, era grande amigo de Mussi.

A ruiva começou a frequentar o local registrando sua entrada na recepção com um nome fictício, mas com a aprovação de Mussi, é claro. Segundo fontes da coluna, em julho do ano passado começou a virar rotina no escritório a liberação de funcionários logo após o horário de almoço. Ninguém entendia muito e, a princípio, acreditavam se tratar de reuniões particulares que envolvem política. A teoria era essa, até o dia em que os primeiros funcionários chegaram ao local no dia seguinte da liberação e encontraram o lounge onde convidados são recepcionados revirado de cabeça para baixo. Entre os objetos jogados ao chão estava a peça chave que matou a charada: um pacote de meias da marca Ginger, de propriedade de Marina. Bastou encontrar a embalagem das meias para vir a confirmação de que não, as ‘reuniões’ não eram sobre trabalho.

O responsável pela dispensa dos funcionários mais cedo era sempre o assessor de Guilherme Mussi, que vem a ser casado com a sócia de Marina na marca de roupas. Além dos encontros a dois, Mussi e Marina também jantavam no escritório ao lado do assessor e da sócia da atriz. Vale dizer que, meses antes de Marina começar a frequentar sozinha o escritório de Mussi, o ex-marido dela, Xandinho Negrão, também frequentava o local. No início do ano passado mesmo o piloto foi visto por lá.

Esta humilde coluna já havia antecipado que Mussi e Marina estavam construindo uma casa juntos. E não é que toda semana tinha arquiteto no escritório do deputado fazendo reuniões? Pois bem. Na semana passada, Mussi e Marina viajaram juntos para as Maldivas em lua de mel. O casal embarcou de volta para o Brasil neste domingo (28). Ou seja, o romance segue de vento em popa!

