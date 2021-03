Marinho é eleito ‘Rei da América’; seleção tem sete jogadores que atuam no Brasil

Votado o melhor jogador da Copa Libertadores de 2020, o atacante Marinho, do Santos, venceu também o prêmio do ‘Rei da América’. A tradicional votação feita pelo jornal ‘El País’ foi divulgada nesta quarta-feira (10).

A votação teve participação de 400 jornalistas espalhados pela América do Sul e elegeu o atacante santista, que anotou quatro gols na Libertadores 2020, como o melhor jogador da América na última temporada.

Se contarmos com o treinador, a seleção eleita pelos jornalistas é dominada pelo River Plate, que caiu na semifinal para o Palmeiras. Os argentinos contam com cinco representantes, contra quatro do Palmeiras e três do Santos. Confira abaixo o time eleito.

Weverton (Palmeiras); Montiel (River), Lucas Veríssimo (Santos), Gustavo Gómez e Viña (Palmeiras); Enzo Pérez e Nacho Fernández (River); Marinho e Soteldo (Santos); Rony (Palmeiras) e Borré (River). Treinador: Marcelo Gallardo (River).

