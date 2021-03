Matou, esquartejou e colocou amigo na mala para revidar tapa no rosto

Uma briga por ciúmes e um tapa no rosto foram os motivos para a morte e o esquartejamento de Venilson Rodrigues dos Reis, em Goiânia. Partes do corpo dele foram colocadas em uma mala e em sacos plásticos, deixados dentro do banheiro de uma pensão, localizada no Setor Leste Universitário, em maio de 2018.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) elucidou o caso ao prender, nessa quarta-feira (3/3), em Marianópolis (TO), um amigo da vítima e que morava no mesmo local, Gerlan Rodrigues de Lima, de 24 anos. O rapaz confessou o crime e disse que usou uma faca para matar Venilson, depois de receber o tapa.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Rhaniel Almeida, Gerlan contou em depoimento que deu várias facadas no colega e que decidiu, então, esquartejar o corpo, usando, além da faca, um facão e uma marreta.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Foto:Reprodução/PCGO

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários