Mauro Sérgio nega afastamento e diz que tirou férias para cuidar do pai com Covid-19

O secretário de estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE), Mauro Sérgio, desmentiu ao ContilNet notícias sobre pedido de afastamento após operação policial que investiga suposto esquema de corrupção envolvendo a compra de cestas básicas para alunos.

O gestor informou que tinha férias em aberto e já havia agendado viagem a Recife antes da deflagração da operação, mas resolveu ficar para acompanhar de perto as ações policiais. Ele embarca a qualquer momento para cuidar do pai de quase 80 anos que está com Covid-19 e pneumonia.

O ContilNet teve acesso ao laudo médico que confirma o diagnóstico do idoso. Veja:

“Meu pai teve uma piora no seu quadro clínico. Minha irmã, sozinha, não está conseguindo da conta dele e de minha mãe. Pediu para eu ir a fim de auxiliá-la e ficar ao lado deles. Minha intenção era já ir na semana passada. Como ocorreram as investigações da polícia no prédio da SEE, resolvi ficar a fim de manter nosso apoio às investigações, bem como apoiar os membros da minha equipe. O governador, num gesto amigo, me liberou”, disse.

O Diário Oficial desta quarta-feira (17) comunicou que a diretora administrativa e financeira da SEE, Andreya de Oliveira Abomorad, responderia pela pasta entre os dias 18 de março e 16 de abril, o que gerou especulações sobre o afastamento definitivo de Mauro.

O advogado do secretário, Gilson Pescador, reforça que o Sérgio é “honesto, correto e não tem nada a ver com as denúncias”. Segundo ele, Mauro está sereno e tranquilo e assim que voltar de Recife estará à disposição do governador Gladson Cameli. “Ele não tem apego ao cargo”, comentou.

