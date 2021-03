Médica desafiou hospital em nebulização com cloroquina: ‘Eu quis fazer’

A nebulização com hidroxicloroquina acabou em conflito entre a direção de um hospital no Rio Grande do Sul e uma médica do pronto-socorro da unidade, que decidiu iniciar por conta própria o tratamento experimental e acabou demitida. A história ganhou repercussão nacional no último domingo (21) após o presidente Jair Bolsonaro ligar para a principal rádio do município e prestar solidariedade à médica Eliane Scherer.

A profissional fez o tratamento com nebulização em ao menos seis pacientes do Hospital Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Camaquã. Em seu primeiro pronunciamento sobre o caso, numa entrevista à rádio local Acústica FM concedida nesta quarta (24), Eliane mencionou a evolução do quadro de saúde de dois pacientes após efetuar as nebulizações com hidroxicloroquina.

Diante da afirmação de Eliane, a direção do Hospital Nossa Senhora Aparecida comunicou que outros três pacientes submetidos à nebulização de hidroxicloroquina diluída em soro morreram nos últimos dias.

José Almiro Chagas De Alencastro, diretor do hospital, ressaltou em entrevista a ÉPOCA que seria prematuro fazer qualquer tipo de associação entre os óbitos e o tratamento experimental. Acrescentou, no entanto, que a direção do hospital identificou uma “deterioração no quadro de saúde dos pacientes após o uso do medicamento”. A hidroxicloroquina integra o receituário médico do Hospital Nossa Senhora Aparecida. O que motivou a crise interna foi o uso do remédio de uma forma distinta da indicada pelo fabricante. Eliane decidiu dar início ao tratamento de nebulização com hidroxicloroquina em pacientes com sintomas de Covid-19 no último dia 9 de março, uma terça-feira. Antes de iniciar o primeiro procedimento, ela foi alertada por um colega que se tratava de uma medicação com o uso vetado naquela unidade. Por conta própria, ela comprou o medicamento em uma farmácia e, mesmo sem autorização, nebulizou o paciente. “Montei essa nebulização, sem ajuda de colegas, porque eu quis fazer, eu quis diluir. Nunca pedi para nenhum funcionário preparar a nebulização. Eu que fiz”, disse a médica na entrevista à rádio. Ela relatou ainda a sua versão do diálogo com um enfermeiro do hospital: – O que tu estás fazendo? – Estou nebulizando esse paciente com hidroxicloroquina. – Quem te autorizou a fazer isso? Onde está no protocolo isso? – Não está no protocolo, mas eu vou fazer. Ele está com falta de ar e eu vou fazer. De acordo com a médica, mesmo sob protesto do enfermeiro, ela nebulizou o paciente. Eliane relatou também que, após ser questionada na sequência pelo setor jurídico do hospital, encontrou uma saída: fazer a própria família do paciente comprar a hidroxicloroquina. Desta forma, a substância seria classificada como uma “medicação do paciente”. A médica relatou o diálogo que teve com a mulher do segundo paciente com Covid tratado com nebulização num momento em que o hospital “estava sem vaga na UTI e sem respirador”. – Estamos fazendo um trabalho (a nebulização com hidroxicloroquina), já está publicado, tem vários colegas usando, até agora nada de intercorrência, e eu gostaria de tentar no teu marido. É um algo a mais, a gente está aqui numa emergência. Tu autorizas, tu compras? – Compro. Onde é que é? A médica passou o endereço, prescreveu a receita e a mulher buscou a medicação. Nos dois casos mencionados, Eliane descreveu um alívio imediato dos pacientes ao fim da nebulização. Na entrevista concedida à rádio Acústica FM, Eliane não comentou especificamente as mortes dos três pacientes posteriormente divulgadas pela direção do hospital Nossa Senhora Aparecida. O diretor do hospital acrescentou que, seja por uma ação benéfica ou nociva, não há como avaliar o efeito do tratamento experimental com nebulização de hidroxicloroquina sob os cuidados de Eliane Scherer. “Os que se salvaram não estavam em estado crítico. Os que morreram estavam.”

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários