Médico da linha de frente, Alan Areal é internado com covid-19 em Rio Branco

Um dos integrantes da linha de frente no combate ao coronavírus no Acre, o médico Alan Areal foi infectado e está internado em Rio Branco.

Em entrevista ao ContilNet, o infectologista disse que seu quadro de saúde é estável, mas está respirando com a ajuda de oxigênio extra.

“Estou cansado, respirando com ajuda de oxigênio extra, mas estável”, comentou.

Cumprindo o tratamento na Unimed, o senamadureirense que está há quase 1 ano atuando no atendimento de pessoas com a doença, agradeceu as orações e disse que logo estará recuperado para voltar ao trabalho.

“Agradeço o carinho de todos e tenho fé em Deus que logo estarei de volta pra combater esse vírus”, finalizou.

