Médico no AC diz que março será o pior mês da pandemia e que o caos se aproxima

Pulicci disse que os acreanos podem enfrentar algo muito pior do que o vivido em Manaus

A previsão de que março será o pior mês para o Sistema Único de Saúde (SUS) desde o início da pandemia do coronavírus é também parte do que acreditam os especialistas do Acre.

Em entrevista ao ContilNet nesta sexta-feira (5), o médico imunologista Guilherme Pulicci, que trabalha na linha de frente do combate ao vírus, disse que espera uma situação muito ruim, levando em consideração o alto número de casos, internações e mortes pela doença – incluindo agora, consideravelmente, uma grande parcela da população de jovens.

“Infelizmente, de acordo com números do nosso estado e do nosso país e, considerando o aporte pequeno de vacinas que recebemos, espero uma situação muito ruim”, enfatizou.

Na ocasião, Pulicci disse que os acreanos podem enfrentar algo muito pior do que o caos vivido em Manaus – quando centenas de pessoas morreram por falta de leitos e oxigênio -, o que também irá gerar um grande impacto na economia.

“Podemos sim enfrentar algo pior que a situação vivida em Manaus. E isso tende a causar um impacto enorme na nossa economia”, continuou.

Por vários dias seguidos, o Acre enfrenta a superlotação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

“Estamos numa situação caótica. Todo dia perdemos alguém que conhecemos. E pessoas jovens, por doenças tratáveis, estão morrendo pois os hospitais estão lotados”, destacou.

“Só distanciamento, máscara e higiene nas mãos, neste momento, podem evitar uma catástrofe sanitária. Mas, se não nos conscientizarmos, de nada adiantará”, finalizou.

