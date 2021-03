Médico que atuava em Cruzeiro do Sul morre por Covid-19 no Hospital do Juruá

O médico Ivar Bazualdo Rocabado, 60 anos, que atuava na Unidade Mista de Saúde da comunidade Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul, é mais uma vítima fatal da Covid-19.

O profissional faleceu nesta quarta-feira, 10, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá. Ivar também atuava no Hospital de Mâncio Lima Doutor Albel Pinheiro.

O profissional de saúde era boliviano e atuava em cidades do Vale do Juruá há cerca de 15 anos. Cruzeiro do Sul já registra três mortes de médicos por Covid-19.

