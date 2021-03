Médicos cubanos chegam em Porto Velho para reforçar atendimento

Porto Velho foi contemplado com 11 médicos, mas somente 10 compareceram à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) para tomar posse. Esses profissionais foram reincorporados ao Programa Mais Médicos pelo Ministério da Saúde, através da quarta chamada do Edital nº 9 (20° ciclo), lançado em 26 de março de 2020.

Com a chegada desse grupo de reposição, Porto Velho conta agora com 12 médicos cubanos em atuação nos distritos, localidades e zona rural. Segundo a Prefeitura, esses profissionais terão grande importância no reforço à saúde da população que vive nas regiões mais distantes, que normalmente não recebem médicos brasileiros interessados em atuar.