Zelito, morre em consequência da covid-19

Um dos principais artilheiros do modesto, mas atrevido, Internacional, também conhecido folcloricamente no meio esportivo como Saci do Ipase, equipe que desfilou por mais de uma década nos gramados acreanos (1971-1984), faleceu no último final de semana em consequência da covid-19. Refiro-me ao meio-campista José da Costa Matos Neto, o Zelito, atleta de boa técnica, veloz, ótima marcação e de muitos gols.

O companheiro de equipe do meio-campista Zelito, o então zagueiro Zezinho Melo, hoje um dos principais narradores do rádio esportivo do norte do país, lembra que Zelito formou o meio-campo do Saci do Ipase nas duas grandes temporadas do clube nas disputas do Campeonato Acreano (1972/1973), quando o time chegou a brigar pelas primeiras posições na tabela de classificação, tanto que ficou com o vice-campeonato de 1973, perdendo a grande decisão para o Rio Branco por 2 a 1.

