Menina de 13 anos é baleada nas nádegas enquanto brincava em praça na Sobral

Uma adolescente de 13 anos foi ferida com um tiro nas nádegas, na tarde deste sábado (6), na praça do Residencial Cabreúva, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a jovem estava jogando futebol em uma das quadras de areia da praça, quando bandidos que estavam em um carro modelo Siena de cor vermelha passaram atirando contra as pessoas que estavam na praça.

Um dos disparos atingiu a adolescente nas nádegas e, mesmo ferida, a vítima ainda tentou correr, mas caiu no meio da rua. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares colocaram a vítima dentro de um carro e levaram para a UPA da Baixada, onde o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a garota ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não conseguiu prender os autores do crime. O motivo dos criminosos realizarem o tiroteio seria a guerra entre facções criminosas na região do ocorrido. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

