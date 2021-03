Menina de 8 anos morre ao ser atingida com dois tiros dentro de casa em Manaus

Segundo o delegado Daniel Venazi, que investiga o caso, três homens em uma motocicleta roubada tentaram assaltar alguns vizinhos que faziam uma reunião em uma rua do bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Os moradores reagiram e conseguiram imobilizar um dos suspeitos. Os outros dois fugiram do local.

No entanto, minutos mais tardes, os dois retornaram à rua para resgatar o comparsa. Na confusão, os suspeitos atiraram e acertaram a casa da menina, que foi baleada no abdome e na mão. Lohanny Remijo Nascimento não resistiu e morreu.

“Ouvimos barulhos e gritos vindo da rua, quando saímos, um deles estava jogado no chão. Eu entrei com meu marido para casa e depois apareceram os outros dois comparsas para socorrer esse que ficou para trás, linchado. Meu marido ouviu os gritos de novo e queria sair de casa, fiquei segurando para ele não sair, foi quando os assaltantes que estavam resgatando esse terceiro, com arma, escutou meu marido gritar, apontou para a porta e atirou”, contou a mãe.