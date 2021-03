Menina de 9 anos morre após ser espancada durante ritual de exorcismo

Uma criança de apenas 9 anos foi espancada até a morte durante um ritual de exorcismo realizado no último fim de semana na cidade de Delgoda, no Sri Lanka. De acordo com o UOL, a mãe da menina e a mulher responsável pela cerimônia brutal foram presas.

De acordo com as autoridades, que detiveram as mulheres nessa segunda-feira (1/3), a mãe da criança acreditava que ela possuía um espírito maligno dentro do corpo. Por isso, solicitou os serviços de uma exorcista.

Conforme o porta-voz da polícia, Ajith Rohana, o objetivo da mulher era tirar o “demônio” da filha. Porém, o ritual culminou na morte da menina, que foi banhada em óleo e espancada com uma bengala até desmaiar.

Levada ao hospital, a criança não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Segundo Rohana, a mulher que conduziu a cerimônia é conhecida na região, mas este não é o primeiro caso que sai de controle. Ela e a mãe da vítima aguardam julgamento.

(Foto: Reprodução/IStock)

