Messi perde pênalti, Barcelona empata com PSG e está eliminado

Com Neymar nas tribunas do Parque dos Príncipes, o Paris Saint-Germain empatou com o Barcelona, por 1 x 1, nesta quarta-feira (10/3), e garantiu vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. O time francês se classificou por ter vencido o jogo de ida, no Camp Nou, por 4 x 1.