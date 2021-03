Mexe mexe com as mãos! Carla e Arthur movimentam edredom no BBB21

O casal esquentou a temperatura da casa com beijos e movimentos suspeitos debaixo das cobertas

Carthur tá on! Carla Diaz e Arthur agitaram o edredom do BBB21 na madrugada deste sábado (13/3). A pegação do casal causou frisson nas redes sociais.

Os internautas fizeram diversas piadas sobre o assunto. Um deles chegou a comentar que os amassos terminaram rápido demais, e que Arthur foi “precoce”.

