Mi 11 Ultra e Mi 11 Pro chegam na próxima semana; saiba o que esperar

A Xiaomi prepara um super lançamentos de novos celulares na próxima semana. A gigante chinesa confirmou que o Mi 11 Pro e o Mi 11 Pro serão finalmente revelados no dia 29. Rumores apontam para tela de 6,81 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz e Snapdragon 888 para ambos os aparelhos. A versão mais parruda pode estrear uma segunda tela especial para ter uma prévia das selfies.

Até o momento, a linha conta apenas com um dispositivo. O Xiaomi Mi 11 chegou ao mercado chinês em dezembro e surpreendeu pelo grande sucesso. Em apenas 21 dias, o smartphone de ponta da fabricante vendeu 1 milhão de unidades.

Diversos rumores referentes à ficha técnica dos celulares já circulam a internet. Especula-se tela AMOLED de 6,81 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz para ambos dispositivos. Os dois modelos devem trazer ainda processador Snapdragon 888. É interessante lembrar que o Mi 11 foi o primeiro celular do mercado a vir equipado com o chip de 5 nanômetros da Qualcomm.

O Mi 11 Ultra será o mais avançado da geração e deve trazer memória RAM de até 16 GB e versões com até 512 GB de armazenamento. O aparelho deve contar com componente de 5.000 mAh, com suporte para carregamento rápido com e sem fio de 67 W.

O rumor mais interessante acerca do Mi 11 Ultra fica por conta do conjunto fotográfico traseiro. O aparelho deverá ter três câmeras, uma de 50 MP e duas de 48 MP, capazes de produzir zoom de até 120x. O principal destaque, contudo, fica por conta da suposta segunda tela para selfies. De acordo com o canal filipino Tech Buff, o celular pode estrear uma mini-tela secundária ao lado das câmeras, que permitirá produzir selfies de maior qualidade, utilizando os sensores da traseira.

O Mi 11 Pro deverá ter um design mais parecido com o do Mi 11, mas deve contar com conjunto de câmera quádrupla, diferente do modelo mais simples da linha, que traz somente três sensores. O modelo deve vir equipado com lente principal de 50 MP, ultra wide de 13 MP, macro de 5 MP e teleobjetiva com zoom de até 120x.

Até o momento, nenhum dos rumores foi confirmado pela Xiaomi.

Com informações de XDA Developers e Weibo

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários