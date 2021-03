Ministro da Saúde garante a Gladson número maior de vacinas para o Acre

O governador Gladson Cameli desembarcou em Brasília nesta segunda-feira (29) para se reunir com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para solicitar prioridade ao Acre em relação ao envio de vacinas no intuito de imunização dos profissionais da Segurança e Educação ainda na primeira fase da campanha de vacinação nacional.

Segundo o gestor, as vacinas são necessárias devido aos problemas enfrentados no estado, como por exemplo, crise migratória. “Tratamos sobre a Covid-19 no Acre e aproveitei para solicitar um aumento no número de doses enviadas ao nosso estado, que é uma região de fronteira”.

E continuou: “Também pedi para que o Ministério autorize a vacinação dos trabalhadores da Segurança e da Educação em primeira fase, e o ministro disse que tratará o assunto com a direção do Programa Nacional de Imunização (PNI).

Queiroga disse a Gladson que vai analisar as demandas e adiantou que em breve vai visitar o estado para verificar de perto as dificuldades.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários