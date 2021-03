Neymar faz dieta vegetariana para enfrentar Messi

A correspondente do Esporte Interativo em Paris, Isabela Pagliari, contou ao Europe 1 Sport os detalhes sobre a missão do brasileiro. “O Neymar começou uma dieta de cinco dias sem carne para que seu corpo se recuperasse o mais rápido possível. Bebe um drink com magnésio, que ajuda nas dores musculares, e também tem em casa uma máquina de oxigênio que ajuda os músculos a se recuperarem melhor.”

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!