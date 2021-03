Morre aos 66 anos Dom Sérgio Castriani, arcebispo emérito de Manaus

Dom Sérgio teve um infecção urinária elevada, e foi internado em estado grave no dia 27 de fevereiro, após sofrer um infarto. No domingo (28), houve a necessidade de realizar hemodiálise, mas o quadro de saúde dele era estável, apesar de grave.

As informações a respeito do funeral de Dom Sérgio devem ser divulgadas posteriormente, segundo a arquidiocese. O Governo do Amazonas declarou que reconhece o legado deixado por Dom Sérgio Castriani e presta condolências aos familiares, amigos e fiéis. O prefeito de Manaus, David Almeida, decretou luto de três dias, pela morte do arcebispo emérito.