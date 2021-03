Morre aos 96 anos Roberto Leite Correia, um dos fundadores do município de Rodrigues Alves

Roberto Leite estava com 96 anos e faleceu na tarde da última quinta-feira (4), em sua casa, no município de Rodrigues Alves, interior do Acre. De acordo com a família, Leite estava bastante debilitado em decorrência da idade avançada.

Além de ser um dos fundadores do município de Rodrigues Alves, Roberto Leite também exerceu o cargo de subprefeito da cidade. O sepultamento ocorreu na manhã desta sexta (5). O velório seguiu de sua residência para a Câmara Municipal, onde foi homenageado.

O cortejo passou pelas principais obras realizadas por Roberto Leite quando exerceu o mandato de primeiro subprefeito do município.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários