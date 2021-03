Morre em Rio Branco um dos cabeleireiros mais famosos do bairro 15, Seu Adelson

A notícia foi dada pelo Secretário de Meio Ambiente do Acre, Israel Milani, que era cliente assíduo do idoso

Morreu na manhã desta quinta-feira (18), em Rio Branco, um dos cabeleireiros mais famosos do bairro 15, o Seu Adelson.

“Foram 30 anos de visitas e cortes de cabelo no mesmo box aqui no Mercado do Quinze, e ele sempre com as mesmas perguntas”, publicou o secretário.

“Vou sentir sua falta, Adelson. Hoje meu Quinze está de luto, perdemos um grande homem, perdemos o nosso Adelson”, finalizou.

