Morre o ex-prefeito de Manoel Urbano, Admilson Mendes, vítima da covid-19

Admilson administrou a cidade no final da década de 90. O atual prefeito decretou luto oficial

O ex-prefeito de Manoel Urbano, no interior do Acre, Admilson Mendes de Araújo, de 82 anos, foi mais uma vítima fatal da covid-19.

Ele foi prefeito por 3 mandatos no município e é muito conhecido entre as autoridades políticas do Purus.

Admilson administrou a cidade no final da década de 90.

O atual prefeito, Tanízio Sá, decretou luto oficial por três dias.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários