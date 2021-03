Motociclista invade sinal vermelho e se choca com outra moto na Avenida Ceará

Após a queda, um policial militar que estava saindo do plantão parou para socorrer as vítimas

Uma colisão envolvendo quatro motocicletas no cruzamento da Avenida Ceará com a Rua Floriano Peixoto parou o trânsito no início da tarde desta segunda-feira (29), no bairro Bosque, no Centro de Rio Branco.

Segundo informações de um dos condutores, sua moto teve um problema e ele invadiu o sinal vermelho, provocando a colisão.

No impacto, quatro motos acabaram se chocando e fazendo com que os condutores fossem ao chão. Todos ficaram com escoriações pelo corpo, somente o piloto que invadiu o sinal ficou com uma possível luxação na perna esquerda.

Após a queda, um policial militar que estava saindo do plantão parou para socorrer as vítimas e conseguiu controlar o trânsito no cruzamento.

Ninguém achou necessário acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O causador do acidente disse que se responsabilizava pelos danos materiais nos veículos.

O Batalhão de Trânsito também esteve no local do acidente e isolou a área para a perícia. A moto foi entregue aos condutores que permaneceram no local.

