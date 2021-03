MPAC e Unimeta realizam oficinas de marketing digital para ajudar pequenos negócios

As oficinas serão ministradas por alunos e integrantes da Diretoria de Comunicação do MPAC,

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e o Centro Universitário Estácio Unimeta vão oferecer orientação de marketing digital aos pequenos negócios, cujo objetivo é atenuar os danos econômicos decorrentes da pandemia e das enchentes.

A ação, chamada de “Publicidade Solidária: oficinas online de marketing digital”, consiste em disponibilizar aos micro e pequenos empreendedores do estado um total de sete oficinas pelas redes sociais, no período de 05 a 13 de abril, sempre às 19 horas.

Vinculado ao curso de publicidade e propaganda, o projeto é uma forma de incentivar as empresas a explorar o potencial do mundo digital e fomentar as vendas online, visto que nos últimos tempos esse ambiente só tem ganhado protagonismo nos negócios.

Segundo o professor Gilberto Lobo, que coordena a ação de extensão, o marketing digital pode ajudar as empresas em um período marcado por quedas nas vendas e prejuízos significativos, além do fechamento de empresas e aumento do desemprego.

As oficinas serão ministradas por alunos e integrantes da Diretoria de Comunicação do MPAC, nos perfis do curso de publicidade e propaganda no Facebook e Instagram, e abordam questões como a imagem do negócio nas redes sociais, vídeos e fotografias comerciais com celular, escrita nessas plataformas.

“A crise gerada pela pandemia vai além da saúde e impacta outras áreas, como a economia, que acumula muitos prejuízos por conta das recomendações de distanciamento social, que são necessárias para controlar a propagação do vírus. A ideia é ajudar os pequenos negócios a superarem esse momento”, destaca a procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues.

As inscrições devem ser feitas pela plataforma do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), no endereço: www. eventos.mpac. mp.br, a partir de segunda-feira, 29. Será emitido cerificado.

