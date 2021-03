“Mudou minha vida”, diz fisiculturista que “rasgou” ao levantar peso

"Foi literalmente um 'caroço' tocando meu queixo. Fomos ao pronto atendimento e eles me deram analgésicos", contou

Ryan Crowley, fisiculturista britânico que virou notícia na última sexta-feira (26/3) após ter um músculo do peito “rasgado” por levantar muito peso, escreveu em seu Instagram sobre o seu incidente após ter passado por uma cirurgia. “Mudou completamente a minha vida”, relatou o atleta.

“Já se passou uma semana, fiquei cinco dias no hospital no total. Primeiro, fomos para casa, e depois, o peito doeu de forma insana. Foi literalmente um ‘caroço’ tocando meu queixo. Fomos ao pronto atendimento e eles me deram analgésicos, mas não conseguimos fazer uma ressonância porque não cabia na máquina”, relatou Ryan.

Veja a publicação (ATENÇÃO! Imagens fortes):

“Passamos a noite esperando a cirurgia no dia seguinte. A cirurgia durou quatro horas, 30 horas depois do acidente. Fiquei muito mal, não senti minhas pernas e braços por três dias após a cirurgia. Assim que comecei a andar e sentir meus membros novamente, tive alta”, continuou.

“Estou fazendo o meu melhor para ser positivo para ser positivo dentro da situação atual, definitivamente como nos últimos dias a dor está diminuindo, o que é bom”, celebrou Crowley.

A lesão ocorreu no dia 20 (sábado) e o fisiculturista passou por uma cirurgia de quatro horas para reconstituir a parte do peito afetada. Após quase uma semana internado, ele recebeu alta hospitalar nessa quinta-feira (25/3).

