“Muitas vezes as pessoas não vivem, apenas existem”, diz bilhete deixado por jovem encontrado morto

A polícia recolheu o corpo de um jovem que foi encontrado morto na tarde deste domingo (21) em seu apartamento, localizado na rua 7 de Setembro, bairro Nova Esperança, em Rio Branco.

O jovem, conhecido como Zaza, e que seria de Feijó, deixou um bilhete e o número do telefone do pai dele com a frase: “Muitas vezes as pessoas não vivem apenas existem”.

Atrás do bilhete tinha outro recado: “Esse é o número do meu pai, liga pra ele.”

Testemunhas dizem que o jovem pode ter se suicidado, já que foi encontrado enroscado em fios de um ar-condicionado. Mas a polícia ainda não encerrou a perícia.

