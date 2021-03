Mulher acorda namorado na porrada após ler mensagens de amante em celular

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na Central de Flagrantes em Porto Velho (RO) como lesão corporal recíproca nesta madrugada de sexta-feira (05). Uma mulher de 25 anos agrediu o namorado, que tem a mesma idade, motivada por ciúmes. Ele revidou e por isso também foi preso. O fato aconteceu em uma residência no bairro Embratel.

A mulher contou que estava em casa com o namorado e esperou ele dormir para olhar as mensagens no aplicativo WhatsApp do celular dele. Ela acabou achando o que não queria, mensagens de outra mulher.

Indignada, a mulher acordou o namorado debaixo de porrada e o homem assustado a empurrou, mas na sequência pegou ela pelos cabelos e jogou na cama. Após isso, a mulher furiosa arremessou um aparelho celular contra a cabeça dele, causando um corte.

A própria mulher ligou para o número 190 da Polícia Militar e informou o ocorrido. Uma equipe esteve na casa e levou os dois presos.

Foto: Jan Kuss/Pixabay

