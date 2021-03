Mulher foragida da justiça combina de encontrar com o marido em posto da PRF e termina presa

Em nota, a polícia explicou que ela havia combinado com seu companheiro de se encontrarem no posto da polícia para realizar a entrega de um carregador de celular, porém, após os policiais realizarem consultas nos sistemas, constatou-se que existia um mandado de prisão em desfavor dela pelo crime de estelionato.

Após a prisão, os policiais encontraram, no interior do veículo, R$70.200,00 em espécie e 100 munições (50 de calibre .40 e mais 50 de .380). O dinheiro e as munições foram apreendidos e, junto com a detida, foram encaminhados à Polícia Civil de Porto Velho.